الإسماعيلي يجمد مفاوضاته مع ديسابر

جمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المفاوضات مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي كان أبرز المرشحين لتولي مهام تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

أكد مصدر داخل الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن ديسابر اشترط عليهم شروطًا عدة من أجل العودة لتدريب الدراويش من جديد. وطلب ديسابر وجود محمد وهبة كمساعد، ورحيل الجهازين الفني

والإداري الحالي.

كما طلب ديسابر الحصول على راتب شهري لا يقل عن 35 ألف دولار، بينما عرض النادي 25 ألف دولار.

اشترط المدرب الفرنسي أن يكون إبرام الصفقات الجديدة في الميركاتو الشتوي طبقًا لاختياره من دون تدخل من أحد.

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رفض إبراهيم عثمان هذه الشروط، بينما رحب بوجود وهبه

في الجهاز الفني.

تدخل العديد من الوسطاء من أجل إنهاء هذه الأزمة والوصول لحل وسط يرضي كلًا من الطرفين عثمان، وديسابر من أجل عودة لتدريب الإسماعيلي مرة أخرى.

في حال فشل المفاوضات مع ديسابر سيفتح مجلس الإسماعيلي خطًا للتفاوض مع أحد المدربين الذين وجودوا في كأس الأمم الأفريقية. ويحتل الدراويش المركز العاشر بجدول الدوري المصري برصيد 14 جمعها بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وتلقي الهزيمة في 5 وتعادل في مباراتين.