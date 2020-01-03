صراع قوي بين 8 لاعبين علي جائزة لاعب الشهر في الدوري الانجليزي

أعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، عن المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في البريمييرليج. وتضم قائمة المرشحين كل من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي والذي حصد الجائزة ذاتها في شهر أكتوبر الماضي، بجانب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، واداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون. والذي حصد الجائزة ذاتها في شهر أكتوبر الماضي، بجانب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، واداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون. كما يتواجد بالقائمة كل ن كالفيرت لوين لاعب ايفرتون، واليكسندر ارنولد ظهير ليفربول، وداني اينجز مهاجم ساوثهامبتون وصاحب هدف الفوز علي توتنهام. ويظهر بين فوستر حارس مرمي فريق واتفورد في القائمة وهو الحارس الوحيد المرشح للجائزة.

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