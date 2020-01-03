رسميًا | شالكه يرسل سكرزيبسكي إعارة إلى فورتونا دوسلدورف

أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني اليوم الجمعة ضم المهاجم ستيفن سكرزيبسكي من شالكه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأوضح فورتونا دوسلدورف أن العقد يتضمن بندا يتيح له التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في الصيف المقبل.
وكان سكرزيبسكي 27/ عاماً/ قد أنضم إلى شالكه في عام 2018 قادماً من يونيون برلين بعقد يستمر حتى عام 2021، لكنه لم يشارك مع الفريق خلال الموسم الجاري.
ويأتي التعاقد مع اللاعب ضمن مساعي دوسلدورف، الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الألماني (بوندسليجا)، لتعزيز خط دفاعه.
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