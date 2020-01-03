رسميًا | مانشستر سيتي يستعيد نميتشا من فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الجمعة رحيل لوكاس نميتشا إلى ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي.
يأتي ذلك بعد مضي ستة أشهر فقط على إستعارة النادي الألماني للاعب الألماني الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوف منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً.
وأستخدم مانشستر بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا بندا في عقد إعارة اللاعب ليعيد لاعب خط الهجوم إلى صفوفه بشكل مبكر.
كان نيمتشا شارك في 12 مباراة مع فولفسبورج في الدوري الألماني وبطولة الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا، لكنه لم يكن أساسيا أبدا في أي مباراة.
وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورج:” لأسباب مختلفة، لم تمض الأمور مع لوكاس كما كنا نتمناها جميعاً”.
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