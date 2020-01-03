بث مباشر | جميع صفقات الميركاتو الشتوي 2020

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يقدم لكم موقع الخليج 365 هذا البث المباشر لجميع أحداث الميركاتو الشتوي 2020 (بشكل يومي) بعد ان انطلق يوم الخميس 2-1-2020 بشكل رسمي في الدوريات الخمس الكبرى، على أن يستمر حتى ساعة متأخرة من مساء يوم 31-1-2020 في إنجلترا وإيطاليا، وينتهي يوم الثاني من فبراير في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
يستمر ميركاتو يناير في العديد من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية لأكثر من شهر، مثلما هو الحال في البرازيل حيث يبدأ في الأول من يناير وينتهي في 31 مارس.
كذلك في اليابان يبدأ يوم 5 يناير وينتهي يوم 29 مارس، وفي النرويج يبدأ 1 يناير وينتهي يوم 1 أبريل.
لكن دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا اتفقوا على أن يبدأوا الميركاتو الشتوي معًا يوم 1 يناير وينهوه معًا يوم 2 فبراير.
في إيطاليا يبدأ 2 يناير وينتهي 31 يناير، وفي إنجلترا يبدأ 1 يناير وينتهي 31 يناير.
وتُعد أقصر فترة سوق انتقالات شتوية في أوروبا بالدوريين التركي والدنماركي، حيث يستمر الميركاتو الشتوي هناك في الفترة من 5 إلى 31 يناير فقط، ومن بعدهما يأتي الدوري الهولندي الذي يستمر سوقه الشتوي في الفترة من 3 إلى 31 يناير فقط.
❶ بث مباشر – اليوم الأول من الميركاتو الشتوي (2-1-2020)
- ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث الميركاتو الشتوي 2020 في أوروبا وجميع أنحاء العالم والوطن العربي.
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