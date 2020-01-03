رسميًا | مدافع تونسي ينضم لصفوف ميتز الفرنسي

أعلن نادي ميتز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الجمعة ضم اللاعب التونسي ديلان برون، قادماً من نادي لاجونتواز البلجيكي. وأفاد النادي الفرنسي في تغريدة على حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” أنه ضم المدافع التونسي البالغ من العمر 24 عاماً بعقد يمتد لخمسة مواسم، ليكون الصفقة الثانية للفريق في فترة الإنتقالات الشتوية. ويحتل ميتز المركز السابع عشر في الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة حصدها خلال 19 مباراة.

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