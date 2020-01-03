شيفيلد يونايتد يعطي فرصة ذهبية لإعادة الحياة لنجم إيفرتون السابق

أعلن نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة أنه بصدد التعاقد مع لاعب خط الوسط المدافع جاك رودويل حتى نهاية الموسم الجاري. ولم يرتبط رودويل 28/ عاماً/ لاعب إيفرتون ومانشستر سيتي السابق، بأي عقد منذ رحيله عن بلاكبيرن في الصيف الماضي. وقال كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد، إنه يأمل في حسم العقد بأسرع شكل، مضيفاً “سيكون عقداً قصير المدى يستمر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد.”

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