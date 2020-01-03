رسميًا | بابلوفيتش أول صفقات مورينو في موناكو

أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم الجمعة عن تعاقده رسمياً مع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش 18/ عاماً/ من بارتيزان بلجراد الصربي على أن يستمر اللاعب ضمن صفوف بارتيزان حتى نهاية الموسم الحالي على سبيل الإعارة.
ووقع بافلوفيتش نجم دفاع المنتخب الصربي للشباب (تحت 21 عاماً) على عقد مع موناكو حتى 2024 .
ولم يكشف الناديان أو اللاعب عن قيمة الصفقة التي أشارت بعض التقارير إلى أنها تبلغ عشرة ملايين يورو بخلاف ثلاثة ملايين يورو إضافية ترتبط بالأداء.
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