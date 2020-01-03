جائزة استثنائية لهدف واين روني في ديربي مانشستر 2011

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة أن الهدف الشهير الذي سجله نجم الفريق السابق واين روني في شباك مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين خلال 2011، أختير كأفضل أهداف الفريق خلال العقد الأخير.

وكان روني قد تلقى كرة عالية من لويس ناني وقدم تسديدة خلفية مزدوجة (دبل كيك) أبهرت الجماهير وسجل منها هدف الفوز لمانشستر يونايتد على جاره مانشستر سيتي 2 / 1 في مباراة الديربي التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 12 فبراير 2011 .

وحصل هدف روني على 50 % من الأصوات في الأستطلاع الذي أجراه مانشستر يونايتد عبر التطبيق الرسمي للنادي، وشارك فيه أكثر من 80 ألف مشجع.

وتفوق ذلك الهدف في التصويت على عشرة أهداف أخرى كانت مرشحة لجائزة أفضل هدف لمانشستر يونايتد خلال العقد الأخير.

وجاء في الركز الثاني هدف روبين فان بيرسي في شباك أستون فيلا خلال مباراة الفريقين على ملعب “أولد ترافورد” في عام 2013، حيث حصد 14 % من الأصوات.

وتلاه في المركز الثالث، الهدف الذي سجله ماركوس راشفورد مؤخرا من ضربة حرة أمام تشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وهو الهدف المرشح ليكون الأفضل لمانشستر يونايتد في موسم 2019 / 2020، وقد حصد 13 % من الأصوات.

وفي المركزين الرابع والخامس، جاء هدفا روني في شباك أرسنال عام 2010 وفي شباك ويستهام عام .2014

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