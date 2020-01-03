تقرير | ريال مدريد يبدي اهتمامه بثلاثة لاعبين من ليل

وضع ريال مدريد الإسباني ثلاثة من لاعبي ليل الفرنسي في إطار رؤيته لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، حسبما أفاد تقرير لصحيفة “ماركا” الإسبانية الرياضية اليوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن الريال لا يزال مصراً على فلسفته الخاصة بضم مواهب شابة صالحة لتكون نجوماً في المستقبل وأنه يضع حالياً بوباكاري سوماري وفيكتور أوسيمين وجابرييل نجوم ليل الفرنسي ضمن قائمة المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الملكي فيا يبدو الباب مغتوحاً على مصراعيه أمام رحيل اللاعبين إبراهيم دياز وماريانو دياز عن صفوف الريال.

وكان ليل جنى نحو 150 مليون يورو من بيع اللاعبين نيكولاس بيبي وتياجو مينديس ورافاييل لياو وأنور الغازي ويوسف كوني ، وما زال على أستعداد لبيع بعض النجوم علماً بأنه يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي حالياً.

ويضع الريال لاعب الوسط سوماري 20/ عاماً/ ضمن حساباته حيث يتمتع اللاعب بإمكانيات جيدة وخاض 17 مباراة في الدوري الفرنسي وست مباريات في دوري أبطال أوروبا مع ليل في الموسم الحالي.

وكان سوماري أنتقل إلى ليل في 2017 قادماً من باريس سان جيرمان بحثا عن فرصة أفضل للمشاركة في المباريات.

ورغم محاولة بلنسية الإسباني لضمه في الصيف الماضي، حرص سوماري على الإستمرار في صفوف ليل لمواصلة تطوير مستواه علماً بأنه يرتبط مع ليل بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022 .

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وفي المقابل ، كان أوسيمين 22/ عاماً/ أنضم لليل في صيف 2019 قادماً من شارلروا البلجيكي مقابل 12 مليون يورو فقط لكنه لفت أنظار الريال وبرشلونة في إسبانيا وليفربول الإنجليزي بعدما سجل عشرة أهداف لفريقه في الدوري الفرنسي إضافة لهدفين في دوري الأبطال.

ويحظى جابرييل 22/ عاماً/ مدافع ليل بأهتمام أيضاً من يوفنتوس الإيطالي علماً بأنه بدأ في السطوع مع ليل في الموسم الحالي بعدما أعاره الفريق في الماضي لكُل من دينامو زغرب الكرواتي وتروا الفرنسي.

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