العين يختار مدربًا برتغاليًا لإنقاذ موسم الفريق

أعلن ماجد عويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان العين قد أعلن منذ فترة قصيرة إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو، من منصب المدير الفني للفريق، بسبب تراجع المستوى والنتائج، وأسند مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت إلى العراقي غازي فهد مدرب فريق تحت 16 عاماً.

وقال العويس في تصريحات تليفزيونية أمس الخميس، نشرتها بوابة “العين” الإخبارية :”واجهنا ضغطاً كبيراً في بطولة الدوري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي كان من الصعب التعاقد مع مدرب على وجه السرعة”.

وأضاف :”العين يحتاج مدرب قادر على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب، كان أمامنا 10 مدربين وتقلصت القائمة إلى خمسة فقط وعقدنا معهم مقابلات عن طريق الفيديو”.

وأختتم :”نحتاج مدرب يمتلك الطموح للذهاب بعيداً بالفريق في البطولات الكبيرة مثل دوري أبطال آسيا، وبيدرو إيمانويل هو المدرب الجديد للعين.”

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ويحتل العين المركز الخامس في دوري الخليج العربي الإماراتي (دوري المحترفين الإماراتي) برصيد 21 نقطة.

وكان بيدرو إيمانويل تولى تدريب التعاون السعودي في الموسم الماضي وقاد الفريق للقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على اتحاد جدة 2 / 1 في المباراة النهائية، وبعد رحيله عن التعاون، تعاقد معه نادي ألميريا الإسباني، لكنه أقيل مؤخراً.

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