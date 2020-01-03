المنافسة تحتدم بين النصر والتعاون على كأس سوبر السعودية

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (“الجوهرة المشعة”) السبت النسخة السادسة من مباراة كأس السوبر السعودية، بين النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس الملك، الباحثين عن لقب أول.

وسيكون ملعب مدينة جدة، وهو من الأبرز في المملكة، على موعد مع السوبر المحلية قبل أيام من أستضافته منافسات الكأس السوبر الإسبانية للمرة الأولى، وذلك بين الثامن من يناير و12 منه.

ويعتبر لقاء الغد الثاني بين النصر والتعاون في أقل من شهر، بعدما انتهى لقاؤهما في المرحلة الحادية عشرة من الدوري في 13 ديسمبر الماضي، بفوز لصالح النصر بنتيجة 2-1.

ويقدم النصر هذا الموسم مستويات جيدة في الدوري، إذ يحتل الصدارة برصيد 29 نقطة، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد، ويأمل في إستثمار الإستقرار الفني الذي يشهده للتتويج بلقب كأس السوبر بعد محاولتين سابقتين لم يكتب لهما النجاح.

وسيتمكن المدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا من إشراك المدافع عبد الله مادو في مواجهة الغد بعد غياب بسبب الإصابة، ومثله المهاجم عبد الفتاح آدم، بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب تمزق عضلي.

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ويعول النصر على هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله المتوج الأسبوع الماضي بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب عربي، إلى جانب أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري والبرازيلي جوليانو ومواطنه بيتروس والنيجيري أحمد موسى.

ويتطلع التعاون إلى مصالحة مشجعيه بعد خسارتين أمام أبها والاتفاق، كلفته الأولى فقدان فرصة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الملك، بينما كلفته الثانية فرصة الأنفراد بوصافة الدوري.

وأدت الخسارتان الى نهاية العلاقة بين التعاون ومدربه البرتغالي باولو سيرجيو وإسناد المهمة موقتاً للمدرب الوطني عبد الله عسيري.

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