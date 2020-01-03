عودة أجايي لصفوف الأهلي تتزامن مع السفر إلى زيمبابوي

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد ضمن الحسابات الفنية الخاصة بالمباراة المقررة أمام نادي مصر بعد غد الأحد في المرحلة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة إن أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بشكل جيد في المران الجماعي أمس الخميس وبات جاهزاً للمباراة المقبلة.

ويدخل الأهلي معسكراً مغلقاً غداً السبت عقب إنتهاء المران الرئيسي، استعدادا لخوض المباراة العاشرة له في الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 27 نقطة حصدها بالفوز في جميع المباريات التسع التي خاضها حتى الآن.

من ناحية أخرى، حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر فجر الثامن من يناير الجاري موعداً لسفر الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر نفسه في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويغادر الثنائي سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، فجر الثلاثاء المقبل إلى زيمبابوي، للأطمئنان على كافة ترتيبات إقامة بعثة الفريق.

وحصد الأهلي ست نقاط في المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية، والتي تضم معه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم.

قلق في الأهلي من مواجهتي نادي مصر وبلاتينيوم

الأهلي يكشف نوع إصابة سعد سمير