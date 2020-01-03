سولشاير: لابد من رد فعل بعد مباراة آرسنال

أكد المدرب النروجي أولي جونار سولشاير أن مانشستر يونايتد بحاجة للقيام “برد فعل” عقب الخسارة أمام أرسنال في الدوري، حين يحل ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الثالث من كأس إنجلترا غداً السبت.

وخسر الشياطين الحمر مطلع العام الجديد في المرحلة 21 من الـ”برمير ليج” خارج قواعده أمام المدفعجية بنتيجة صفر – 2، ولن تكون المهمة أسهل أمام الذئاب الذين أخرجوهم من الدور ربع النهائي للمسابقة الموسم الماضي.

وأكد سولشاير (46 عاماً) “أنهم لن يسهلوا المهمة علينا. ستكون المرة الرابعة لي في مولينو (ملعب ولفرهامبتون) منذ قدومي ولم نحقق الفوز بعد (هناك). خسر ليفربول الموسم الماضي فيما خسر سيتي للتو (3-2 في المرحلة 19 من الدوري) لذا يجب أن نثبت أننا نستحق الفوز هناك. علينا أن نقدم أداء جيداً ونذهب بإيجابية”.

وتابع الدولي النروجي السباق الذي توج مع يونايتد بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1999 “نريد رد فعل بعد الخسارة أمام آرسنال، حيث قال الجميع أننا قدمنا اداء سيئاً جداً. ولكن بالنسبة لي كانت مباراة جيدة بين فريقين جيدين”.

ومن المتوقع أن يشارك الواعد ماسون جرينوود أساسياً أمام “وولفز” بعد مشاركته أساسياً في مواجهة نيوكاسل في الدوري حيث سجل هدفاً خلال الفوز 4-1 فيما دخل بديلاً أمام آرسنال.

وأشاد النروجي بجرينوود “لقد نضج كثيراً. بات أقوى ذهنياً وبدنياً وهذا ما تتوقعه من لاعب يبلغ 18 عاماً. إنه معنا منذ قرابة 12 شهراً وقد نضج بطريقة رائعة، وباتت ثقته بنفسه أعلى ومستوياته أفضل في المباريات الكبرى. خاض العديد من المباريات في مسابقات الكأس وقدم مستويات جيدة”.

وسيفتقد يونايتد لنحو شهر جهود لاعب خط وسطه الفرنسي بول بوجبا الذي سيضطر للخضوع لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الكاحل، بعدما أثارت المسألة جدلاً إثر تصريح سولشاير عقب الخسارة أمام آرسنال التي غاب عنها الفرنسي بداعي الإصابة.

وقال النروجي عقب الهزيمة أن “المحيطين” ببوجبا (أي فريقه الطبي) نصحوه بإجراء العملية، ما أُثار أسئلة حول مدى تدخل ناديه بهكذا قرار.

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إلا أن سولسكاير كان حريصاً على التقليل من شأن وجود أي خلاف حيال الإصابة مؤكداً أن بوجبا “شعر بألم في كاحله وخضع لفحص الأشعة. أنها إصابة مُختلفة عن الأولى. وبالطبع عندما تقوم بأي فحص تستشير فريقك الطبي أيضاً. لقد أراد رأيا ثانياً وكانت النصيحة بأن يخضع للعملية”.

ورداً على سؤال حيال قوله ان “المحيطين” ببوجبا كانوا خلف قرار اجراء العملية، أوضح سولسكاير “كما هي الحال عندما تستشير جرّاحك والأشخاص الذين تثق بهم. ربما (تم تفسيرها على هذا النحو) بسبب سوء لغتي الانجليزية – هناك أشخاص حولك تثق بهم وتتحدث اليهم”.

وأردف “عندما عانيت من الإصابات وخضعت لعمليات في الركبة، كان لدي أشخاص أستشريهم في النرويج والسويد، ولبوجبا أيضاً أشخاص يثق بهم، وهذا امر مهم”.

وغاب الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لفترات طويلة هذا الموسم عن صفوف الفريق بسبب مشكلة الكاحل، ومنها قرابة ثلاثة أشهر متواصلة، قبل ان يعود لدى خسارة فريقه امام واتفورد صفر-2 في 22 ديسمبر الماضي.

وشكل بوجبا محور تقارير صحافية في الآونة الأخيرة رجحت رغبته في الإنتقال الى نادٍ آخر، لاسيما ريال مدريد الإسباني الذي يدربه مواطنه زين الدين زيدان.

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