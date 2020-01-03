نتيجة مباراة الهلال والفيصلي فى كأس خادم الحرمين الشريفين

يصطدم فريق الهلال السعودي بنظيره الفيصلي في واحدة من المباريات النارية اليوم الجمعة 3-1-2020 على ملعب “مدينة المجمعة الرياضية” ، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
تنطلق مباراة الفيصلي والهلال مساء اليوم فى تمام الساعة 18:50 بتوقيت مصر، 19:50 بتوقيت مكة، 16:50 بتوقيت جرينتش.
وصل الهلال إلى الدور الحالي من بطولة كأس الملك عقب فوزه على فريق الجبلين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقان يوم 7-12-2019.
ويسعى بطل آسيا لحصد لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع العلم بأن المرة الأخيرة التي حصد فيها الموج الأزرق اللقب كان في موسم 2017.
وتمكن الفيصلي من حجز مقعده في دور الـ16 بعد فوزه على فريق جدة بهدفين لهدف، في مباراة الدور الـ64 من المسابقة.
جدير بالذكر ان آخر لقاء قد جمع بين الهلال والفيصلي كان فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالجولة 22 الموسم الماضي على ملعب جامعة الملك سعود، والذي انتهي بفوز الهلال بنتيجة 2/1 سجل ثنائية الهلال الايطالي سيباستيان جيوفينكو.
يذكر أن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الملك انطلقت يوم الإثنين الموافق 23-12-2019، وافتتحت المنافسة بلقاء أبها على التعاون وانتهت بفوز الأول على الأخير برباعية نظيفة مقابل هدفين.
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