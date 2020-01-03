إبراهيموفيتش يقطع العهود في أول لقاء مع جمهور ميلان

قال النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إنه يشعر بأنه في بيته بعد العودة إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي، مؤكداً أنه سيقدم كُل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على تجاوز معاناته هذا الموسم.

وجاء ذلك خلال حديث إبراهيموفيتش 38/ عاماً/ في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة لتقديمه أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم واحد من توقيع عقد لمدة ستة أشهر مع ميلان، الذي كان قد رحل عن صفوفه في عام 2012 .

وقال إبراهيموفيتش “سأكون أكثر نشاطاً، فهكذا أكون أنا. زملائي يعرفونني، ويعرفون كيف أتدرب وأعمل. أعتقد أن عليكم العمل كثيراً وبجدية وقوة. عليكم أن تكونوا قادرين على تحمل المعاناة.”

وكان إبراهيموفيتش قد ساعد ميلان في الفوز بآخر لقب له في الدوري الإيطالي، في عام 2011، وقد سجل للفريق 56 هدفاً خلال 85 مباراة على مدار موسمين.

وفي نوفمبر الماضي، أنهى إبراهيموفيتش موسماً واحداً قضاه ضمن صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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وقال إبراهيموفيتش إن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان أتصل به بعد آخر مباراة له مع جالاكسي، وقد شعر بأنه مستعد للعودة من جديد إلى الفريق الإيطالي.

وقال إبراهيموفيتش “في عمر الــ38 عاماً، كانت لدي عروض أكثر من التي تلقيتها وأنا عمري 28 عاماً. وقد إخترت ميلان… في هذا العمر لا تلعب من أجل المال وإنما من أجل التحدي.”

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