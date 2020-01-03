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خبر سيء للجمهور السعودي باستبعاد زيدان لمشاركة هازارد في كأس السوبر الإسباني

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محمد ماهر 0 تبليغ

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ، ان نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية في التي تستضيفها مدينة جدة الأسبوع المقبل.

وجاء كلام زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة عشية مواجهة فريقه لخيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي، وهي الأولى لليغا بعد العطلة الشتوية.

وقال زيدان إن هازار “مستبعد بنسبة 100 في المئة من الكأس السوبر. لن يسافر معنا. الامر يتعلق بأستعادة عافيته”.

وتابع “آمل ان يعود تدريجياً معنا بعد الكأس السوبر” التي تستضيفها مدينة جدة السعودية بين الثامن من يناير و12 منه. ويلاقي ريال في نصف نهائي الكأس حامل اللقب فالنسيا الأربعاء، عشية مباراة نصف النهائي الثانية بين بطل الدولي وأتلتيكو مدريد.

وتعرض هازار الذي أنضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله أثر إحتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن (2-2) في 26 نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 ديسمبر الماضي.

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وكان التشخيص الأولي أشار الى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل ان يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب ، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين. ويحل ريال ضيفاً على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكاتالوني ضيفاً أيضاً على إسبانيول.

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