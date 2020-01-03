قلق في الأهلي من مواجهتي نادي مصر وبلاتينيوم

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، أن مواجهتي الفريق أمام نادي مصر في مسابقة الدوري، وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا، ستكونان من أصعب المواجهات في المرحلة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس: ” مواجهة نادي مصر وبلاتينيوم، أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية، نركز فيهم بشكل جيد وهدفنا الفوز”.

وأضاف : “رمضان صبحي تحسن بشكل كبير وسيعود من الإصابة قبل الموعد المعلن سابقًا”.

وأوضح أن ملف تجديد عقود رباعي الفريق أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي، سيتم ولكن ضغط المباريات في الوقت الحالي، هو سبب تأجيله لبعض الوقت.

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ويتساوى الاهلي مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي ، برصيد ست نقاط في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

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