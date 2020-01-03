أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي المصري، أن مواجهتي الفريق أمام نادي مصر في مسابقة الدوري، وبلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا، ستكونان من أصعب المواجهات في المرحلة المقبلة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس: ” مواجهة نادي مصر وبلاتينيوم، أصعب مباراتين للأهلي في الفترة الحالية، نركز فيهم بشكل جيد وهدفنا الفوز”.
وأضاف : “رمضان صبحي تحسن بشكل كبير وسيعود من الإصابة قبل الموعد المعلن سابقًا”.
وأوضح أن ملف تجديد عقود رباعي الفريق أحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي، سيتم ولكن ضغط المباريات في الوقت الحالي، هو سبب تأجيله لبعض الوقت.
ويتساوى الاهلي مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي ، برصيد ست نقاط في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.
رينيه فايلر يثمن مكاسب الأهلي من الفوز على مصر المقاصة
لماذا غاب حسين الشحات وأجايي عن الأهلي أمام مصر المقاصة
كانت هذه تفاصيل خبر قلق في الأهلي من مواجهتي نادي مصر وبلاتينيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.