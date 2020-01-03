رياضة | عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة وحيدة أمام الأهلي لحسم صفقة إليكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى جهاز الكرة بنادى الأهلى لتقريب وجهات النظر من الناحية المادية، مع إدارة فريق لوزيرن السويسرى، للحصول على خدمات النيجيرى إليكى.

وقام الأهلى بتحديد مبلغ 2 مليون دولار لضم اللاعب من صفوف الفريق السويسرى، وحتى هذه اللحظة يتمسك لوزيرن بالحصول على 3 ملايين دولار.

وتشير بعض التقارير إلى قيام أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بقيادة المفاوضات مع الجانب السويسرى، لتقريب وجهات النظر ومحاولة تخفيض قيمة بيع اللاعب، فى ظل جدية الأهلى لضمه.

يذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، هو من طلب ضم اللاعب النيجيري بالأسم لقيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة.