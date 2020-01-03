رياضة | الريال ويوفنتوس ومن ينتصر؟.. مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال ويوفنتوس ومن ينتصر؟.. مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد حريص جداً على الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في يناير الجاري.

وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عن بوجبا في يناير ولكن بشرط وصول عرض تبلغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كلا من ريال مدريد ويوفنتوس من أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوجبا ولكن من الصعب توفير هذا المبلغ في يناير الجاري.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال بول بوجبا كان قد فتح النار على مانشستر يونايتد، حيث أشار بأنه لم ينقل أي لاعب إلى مانشستر مستقبلاً خشية تدميره.

وحسم مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الشهر الماضي مستقبل النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الحالي.

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وقال رايولا في تصريحات صحفية :"بوجبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد ومانشستر يونايتد يحترمه، الوحيد الذي يتحدث عن هذه القضية هو سولسكاير لأنه من يظهر أمام وسائل الإعلام".

وأضاف:"اذهب إلى ما قاله سولسكاير، أن بوجبا لن يرحل عن أولد ترافورد وهذا جيد ونحن نوافق عليه، إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي ويريد التحدث حول أي موضوع، فهو يعرف رقم هاتفي".

وتابع:"حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائماً، لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً: "أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".