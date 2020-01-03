رياضة | ريال مدريد يصارع برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصارع برشلونة وباريس سان جيرمان على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، نادي ريال مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم فريق فلامينجو البرازيلي الشاب "رينير كارفالو" في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى لتأمين خدمات اللاعب بعقد يمتد لخمس أو ست سنوات، على أن يكمل الموسم مع فريق ريال مدريد للشباب "كاستيا" والذي يشرف عليه أسطورة الفريق راؤول جونزاليز.

وسيتم رينير عامه الثامن عشر بحلول يوم 19 يناير الجاري، وظهر بمستوى طيب مع فريقه البرازيلي العام المنقضي، حين ساهم بحصول فريقه على بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بعد غياب أكثر من 25 عام، كما ظهر في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، والتي خسرها فريقه أمام ليفربول في المباراة النهائية.

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ويبلغ الشرط الجزائي في عقد رينير حوالي 35 مليون يورو، إلا أن التقارير تشير لرغبة الريال للتفاوض مع فلامينجو حول تخفيض قيمة الإنتقال.

وفجرت آس مفاجأة، حيث أن ريال مدريد كان يراقب اللاعب منذ عام 2016, أي حينما كان بسن 15 عاماً.

جدير بالذكر أن اللاعب يلقى إهتماماً من جانب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.