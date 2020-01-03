رياضة | حقيقة رحيل أندريه كاريلو عن الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل أندريه كاريلو عن الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية، حقيقة رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أندريه كاريلو عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت صحفية رايسا سيمبيليسيو البرازيلية، أن كاريلو لم يطلب الرحيل عن الهلال، خاصة أن اللاعب يتقاضى راتب ضخم من الزعيم، الأمر الذي يجعله من المستحيل أن يرحل عن الهلال في الوقت الحالي.

Advertisements

يذكر أن كاريلو "28 عاما" انضم إلى الهلال في صيف 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة، قبل شرائه نهائيًا في يوليو الماضي، وشارك اللاعب البيروفي مع الزعيم في 44 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

كما توج كاريلو بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي خاضها الهلال أمام الترجي التونسي، على ملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الزعيم للمركز الرابع بعدما سقط أمام أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح.

وكان الهلال قد توج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.