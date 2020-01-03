رياضة | مدرب صربيا: مشكلة يوفيتش الوحيدة هو يوفيتش نفسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب صربيا: مشكلة يوفيتش الوحيدة هو يوفيتش نفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم ليوبيسا تومباكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا لوكا يوفيتش نجم المنتخب الصربي وريال مدريد الإسباني وأكد أن مشكلة النجم الصربي هي شخصيته في المقام الأول. كما برر تومباكوفيتش عدم اعتماده على نجم ريال مدريد في الفترة الأخيرة لأنه لا يتمتع بالسلوك الذي يريده وينقصه الالتزام.

وقال تومباكوفيتش في تصريحات نقلتها صحيفة بليك سبورت الصربية :"أهتم بالحصول على الاستفادة الكبرى من كل لاعب في المنتخب الصربي وهذا هو هدفي، لوكا يوفيتش هو أحد أولئك الذين ابتعدوا عن المنتخب الوطني والحقيقة واحدة وهي أن مشكلة يوفيتش الوحيدة هي يوفيتش نفسه".

Advertisements

وعن سبب الخلاف بينه وبين يوفيتش في المباراتين الأخيرين مع صربيا في سبتمبر الماضي، قال تومباكوفيتش:"لقد إدعى الإصابة لأجل العودة إلى ريال مدريد ولم يلعب ضد منتخب لوكسمبورج وكان ذلك بناءاً على طلب زيدان".

وأضاف:"فجأة تخلى اللاعب عن التدريب ولم يستجب وكمدرب كان عليّ أن لا أفكر في لاعب لا يتمتع بالمهنية المطلوبة حتى وإن كان من فئة عالية".

واختتم تومباكوفيتش تصريحاته قائلاً:"عليه أن يقنعنا ويقنع الإعلام والمشجعين وأنا كمدرب، أنه مستعد ولديه قدر عالٍ من المسئولية ولكنه حتى الآن لم يتخذ خطوات في هذا الاتجاه".