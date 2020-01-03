رياضة | جلسة مُثمرة بين عبدالحفيظ وكهربا في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة مُثمرة بين عبدالحفيظ وكهربا في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة سريعة مع محمود عبدالمنعم كهربا، على هامش مران الفريق المُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

واستمرت الجلسة بين الطرفين لما يقرب من 5 دقائق، تحدث فيها مدير الكرة عن أهمية وجود اللاعب داخل الفريق، وضرورة إثبات جدارته في التدريبات من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني، للمشاركة في المباريات.

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خبر سار قبل مواجهة إف سي مصر، بالدوري العام.

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وحصل مسؤولو النادي الأهلي، على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، منذ قليل عبر نظام "السيستم" الخاص بقيد اللاعبين، من نادي أفيس البرتغالي.

ويحق للنادي الأهلي قيد "كهربا" في القائمة المحلية، تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة كما سيتم قيده أيضا في القائمة الأفريقية.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة إف سي مصر، مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.