رياضة | مانشستر يونايتد يقلل سعر بوجبا من أجل رحيله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقلل سعر بوجبا من أجل رحيله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية أن مانشستر يونايتد خفض سعره المطلوب لبول بوجبا قبل نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

من المتوقع أن يغادر الفرنسي أولد ترافورد في الصيف بعد إعلانه في يونيو أنه يريد " تحديا جديدا " في أي مكان آخر.

أعرب ريال مدريد عن رغبته الشديدة في تأمين خدمات بوجبا ، فقط ليحتفظ يونايتد بثبات قيمته 160 مليون جنيه إسترليني للاعب .

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ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة ذا صن ، فإن الشياطين الحمر مفتوحة الآن لعروض تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليون جنيه إسترليني قبل نافذة الصيف.

بقي بوجبا لمدة 18 شهرًا على عقده الحالي وليس من المتوقع أن يبرم صفقة جديدة مع أولد ترافورد وسط اهتمام كل من مدريد ويوفنتوس.

أكد سولسكاير مؤخرًا أن بوجبا ، المعوق بسبب الإصابة منذ أواخر أغسطس ، سيغيب عن العمل لمدة شهر آخر بعد خضوعه لعملية جراحية.