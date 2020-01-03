رياضة | مران الأهلي| فقرة لإنهاء الهجمات وجلسة علاج طبيعي لرمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| فقرة لإنهاء الهجمات وجلسة علاج طبيعي لرمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لإنهاء الهجمات بشكل صحيح على المرمى، وذلك على هامش المران الجماعي اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحاول فايلر خلال هذه الفقرة على تدريب لاعبيه بإنهاء الهجمات بشكل صحيح واستغلال الفرص التي تتاح لهم في المباراة.

وفي سياق أخر خاض رمضان صبحي لاعب الأهلي جلسة علاج طبيعي داخل صالة الجيمانزيوم، في إطار برنامجه للتعافي من الإصابة.

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ويعاني رمضان من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي الشهر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إف سي مصر مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 27 نقطة جمعهم من انتصارات متتالية.