رياضة | عاجل.. وصول البطاقة الدولية لكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وصول البطاقة الدولية لكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن البطاقة الدولية للاعب محمود عبد المنعم كهربا المنضم حديثا لصفوف الأهلي، وصلت عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين، وذلك بعدما أرسلها ناديه السابق ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

وتابع المصدر، أنه أصبح من حق الأهلي قيد اللاعب في قائمته المحلية، تمهيداً لمشاركته مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

يذكر أن إدارة النادي الأهلي تلقت تأكيدات من اتحاد الكرة بعدم وجود أزمة في قيد اللاعب بعد الاستعلام الذي حدث على «سيستم» قيد اللاعبين، وأنه سيقيد دون مشكلة فور وصول البطاقة الدولية المؤقتة، ووقتها يحق له المشاركة بشكل طبيعى مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتربع الفريق الأحمر على صدارة المسابقة برصيد 27 نقطة بعد تحقيق تسعة انتصارات متتالية.