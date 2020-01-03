رياضة | مران الأهلي| استمرار غياب إكرامي والشحات ووحيد.. وأجاي يعلن جاهزيته لمباراة إف سي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| استمرار غياب إكرامي والشحات ووحيد.. وأجاي يعلن جاهزيته لمباراة إف سي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعاني إكرامي من إجهاد في عضلة السمانة، فيما يعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، بينما يشتكي وحيد من كدمة قوية في وجه القدم.
وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي للتعافي من الإصابة التي يعانون منها وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضعه خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
وفي سايق أخر أعلن جونيور أجاي جاهزيته لمباراة إف سي مصر المقبلة بعدما شارك في التدريبات الجماعية لليوم الثاني على التوالي.
وأكد أجاي تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بإجهاد في العضلة الخلفية والتي بسببها تغيب عن مباراة الأهلي الماضية أمام مصر المقاصة، وحسمها المارد الأحمر بثنائية علي معلول ومحمد مجدي "قفشة".
ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر مساء بعد غد الأحد على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.