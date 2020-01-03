رياضة | السوبر السعودي| بعثة النصر تطير إلى جدة استعدادا لمواجهة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السوبر السعودي| بعثة النصر تطير إلى جدة استعدادا لمواجهة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافرت بعثة الفريق الأول للكرة بنادي النصر، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة التعاون، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، في مباراة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.

ويخوض النصر مباراة السوبر بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، فيما يلعب التعاون بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.

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وأعلن عبدالعزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، عن منح مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب، في حال تتويج العالمي بكأس السوبر السعودي.

ويذكر أن النصر كان قد توج بكأس السوبر في عامي 2014، 2015، في حين فاز بها الفتح في 2013، وأهلي جدة في 2017، والهلال في 2018.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينافس فيها التعاون على كأس السوبر السعودي.