رياضة | أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يطلب ضم بلدوزر الزمالك الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مصطفى محمد لاعب الزمالك، في لفت الأنظار إليه بشدة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مؤخرا خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، والتي توج بلقبها الفراعنة.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فأن مصطفى محمد يعد الهدف الأول في حسابات أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز الاسكتلندي، والذي يثق في قدرة اللاعب على الذهاب بعيداً وتحقيق العديد من الإنجازات.

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وينوي الفريق الأسكتلندي تقديم صفقة تبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني، من أجل اتمام انتقال البلدوزر إلى صفوف رينجرز الذي يحتاج إلى تدعيمات على مستوى عدة مراكز من بينها الهجوم بطلب من المدرب ستيفن جيرارد.

ولن يوافق الزمالك على التخلي عن اللاعب بمبلغ يقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني، خاصة وأنه أصبح محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.