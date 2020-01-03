رياضة | نجم وولفرهامبتون على رادار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وولفرهامبتون على رادار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن بدء إدارة ريال مدريد في التفكير في تدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية وخصوصاً في ظل حاجة الفرنسب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لتجديد دماء الفريق تحديداً في وسط الملعب.

وأكد موقع دون بالون الإسباني أن إدارة الملكي حددت نجم خط الوسط البرتغالي روبين نيفيز ضمن أهدافها المحتملة في شهر يناير الحالي خصوصا بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مع وولفرهامبتون.

وذكر الموقع الإسباني أن نيفيز صاحب الـ22 عاماً شارك في 21 مباراة مع فريقه الإنجليزي وسجل هدفين في الموسم الحالي حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي.

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وألمح الموقع الإسباني أن تقارير صحفية إنجليزية ربطت النجم البرتغالي بالانتقال إلى ريال مدريد في الشهر الماضي، حيث أكدت أن وكيل أعماله خورخي مينديز تربطه علاقة قوية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وأنه سيعمل على وجود اللاعب في صفوف الملكي في الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وأشار دون بالون الإسباني إلى أن مينديز قام بعرض روبين نيفيز على ريال مدريد وحصل على الموافقة المبدئية من فلورنتينو بيريز رئيس النادي ولكن يجب الاتفاق أولاً حول المبلغ المطلوب مع النادي الإنجليزي.

وأوضح الموقع الإسباني أن قيمة نيفيز في سوق الانتقالات حالياً تبلغ 65 مليون يورو، حيث يعد من الأعمدة الرئيسية في وولفرهامبتون والذي حقق المركز السابع في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وأهلهم ذلك بالمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.