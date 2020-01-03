رياضة | نيمار يفتح الأبواب أمام برشلونة مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يفتح الأبواب أمام برشلونة مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان من المقرر أن يفتح أمامه إجراءات قانونية لأنه يتطلع إلى العودة إلى برشلونة.

كان البرازيلي مرتبطًا بشكل كبير بالانتقال إلى العمالقة الكتالونيين في الصيف الماضي ، لكن الصفقة لم تتحقق وكان عليه أن يبقى مع النادي الفرنسي الذي اشتراه في عام 2017.

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تقارير الرياضة الآن أن نيمار قد أصدر تعليماته لفريقه القانوني للتحقيق في طرق الخروج المحتملة من النادي والتي من شأنها أن تسمح له بالعودة إلى برشلونة في الصيف.

سيصل رجل سانتوس السابق إلى نهاية "فترة الحماية" مع نادي باريس سان جيرمان في نهاية هذا الموسم ، مما سيمكنه من بدء محادثات مع الأندية الأخرى لأنه في وضع يتيح له شراء نفسه من عقده الحالي.

منذ الانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء ، سجل نيمار 60 هدفًا في 70 مباراة في جميع المسابقات لصالح الباريسيين.