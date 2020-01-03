رياضة | تعرّف ماذا قدّم دكرنس في مشوار الدور الأول بالقسم الثانى؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف ماذا قدّم دكرنس في مشوار الدور الأول بالقسم الثانى؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت، جولات الدور الأول بالمجموعة الثالثة، بدورى القسم الثاني، حيث إختتم فريق دكرنس منافسات الدور الأول، بالتواجد في المركز الثامن.

دكرنس أنهى الدور الأول وفى رصيده من النقاط ١٥، جمعهم من خلال خوضه لـ ١١ مباراة، فاز فى ٤ مباريات، وتعادل فى ٣ مباريات، وتعرض للهزيمة فى ٤ جولات.

دكرنس العائد للقسم الثانى مع بداية الموسم الحالى، بعد غياب موسمين، تعاقد قبل إنطلاقة الموسم الحالى مع ٢٣ لاعبا جديدا إضافة للإبقاء على خماسى الموسم الماضى صامويل أوسو ، محمد السادات ، عادل أدهم ، أحمد لويزا ، أمير حجازى.

وأعلن مجلس الإدارة قبل إنطلاق فترة الإعداد وعقب نهاية الموسم الماضى عن إختيار أيمن الجمل لاعب الإسماعيلى السابق لقيادة الفريق عقب رحيل مصطفى مرعى والذى نجح فى قيادة الفريق الدقهلاوى للعودة مجددا للقسم الثانى قبل أن يعلن رحيله عن الفريق.

وبدأ الفريق فترة إعداد الموسم الجديد بمعسكره الرئيسى بمدينة الإسماعيلية وخاض حوالى ١٨ مباراة ودية قبل إنطلاق الموسم الجديد بالقسم الثانى.

من خلال الدور الأول ظهر واضحا غياب الفاعلية الهجومية لدى مهاجمى الفريق وظهر ذلك واضحا من خلال ترتيب هدافى الفريق حيث جاءت قائمة هدافى الفريق خلال الدور الأول على النحو التالى:

١- عماد حلمى "مدافع" (٣ أهداف)

٢- أحمد مخوف "مدافع" (هدفين)

٣- عمر فاروق "وسط مهاجم" (هدفين)

٤- عادل فكرى "وسط مهاجم" (هدف)

٥- السيد كوناشه "وسط مهاجم" (هدف)

الفريق يعد هو ثانى أضعف خط هجومى بالمجموعة برصيد ٩ أهداف بالتساوى مع الأوليمبى ومالية كفرالزيات سجلت منها ٤ أهداف بالشوط الأول و ٥ أهداف بالشوط الثانى فيما يعد ثامن أقوى خط دفاع بعدما إستقبلت شباكه ١٠ أهداف سجلت من بينها هدفين بالشوط الأول و ٨ أهداف سجلت فى مرمى الفريق بالشوط الثانى.

وخاض الفريق على ملعبه ٦ مباريات فاز خلالها ب٣ مباريات و تعرض للهزيمة فى مباراة وحيدة أمام دمنهور بينما تعادل فى مباراتين.

بينما خاض الفريق خارج ملعبه ٥ مباريات لم ينجح سوى فى مباراة وحيدة فى تحقيق الفوز بينما تعرض ل٣ هزائم وتعادل مباراة واحدة.

ويعد الفوز أمام مالية كفرالزيات هو الفوز الأكبر للفريق خلال الدور الأول، بينما الهزيمة أمام الرجاء كانت هى الأكبر خلال مباريات الفريق بالدور الأول.

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حصل الفريق على ركلة جزاء وحيدة، أمام مالية كفرالزيات، وسجلها عماد حلمى بينما لم يحصل لاعبى دكرنس على أى بطاقة حمراء خلال الدور الأول.

ومع نهاية مباريات وتعادل دكرنس أمام بيلا بملعب دكرنس قرر مجلس إدارة دكرنس بقيادة الخضر إبراهيم بتقديم الشكر للجمل وجهازه المعاون مع الإبقاء على حسام عبدالعال مدربا عاما للفريق لحين الإستقرار على الجهاز الفني.

وفيما يلى نتائج مباريات دكرنس بالدور الأول:

داخل الملعب

مالية كفرالزيات - الفوز ٣-١

غزل المحلة - الفوز ٢-٠

المنصورة - التعادل ١-١

دمنهور - الهزيمة ٠-٢

أبوقير للأسمدة - الفوز ٢-١

بيلا - التعادل ٠-٠

خارج الملعب

الأوليمبى - الفوز ١-٠

الحمام - الهزيمة ٠-١

فاركو - التعادل ٠-٠

بلدية المحلة - الهزيمة ٠-١

الرجاء - الهزيمة ٠-٣