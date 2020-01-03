رياضة | الأهلي يرفض سفر الفريق إلى زيمبابوي بطائرة خاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض سفر الفريق إلى زيمبابوي بطائرة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ، على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، على متن طائرة عادية استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس الإدارة يدرس سفر الفريق على متن طائرة خاصة، لعدم تعرض اللاعبين لأي إجهاد، إلا أن القرار الأخير جاء ليُلغي فكرة الطائرة الخاصة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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كما حدد الجهاز الفني، فجر 13 يناير الجاري، موعدًا لعودة الفريق إلى القاهرة من زيمبابوي عقب مواجهة بلاتينيوم، بدوري الأبطال.

وبات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.