شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يتابع حساب أهلي جدة على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاجأ الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، جمهور الفريق الأبيض بعمل متابعة لحساب نادي أهلي جدة السعودي على موقع «تويتر».

وجاء تصرف «ساسي» بعد ساعات من إعلان الزمالك سفر اللاعب إلى تونس للاطمئنان على أسرته، وذلك بناء على موافقة حصل عليها من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، وأمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أنه من المقرر أن يعود «ساسي» للانتظام في تدريبات الفريق، بعد لقاء طنطا، خاصة أنه لن يشارك في اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.