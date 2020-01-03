شكرا لقرائتكم محمد حسن يظهر فى تشكيلة كارتيرون لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، فى قيادة خط الوسط بشكل أساسى فى مواجهة طنطا التى ستقام بعد غد الأحد، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يغيب عنها الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى عن الفريق الأبيض للإيقاف.

يدرس الفرنسى كارتيرون تواجد يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، فى مركز الوسط، بجوار محمد حسن، حتى يعوض الثنائى غياب طارق حامد وفرجانى ساسى، بعدما منحهم الجهاز الفنى إجازة لمدة يومين، حيث وافق كارتيرون على سفر ساسى إلى تونس للسفر للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا بعدما حصل على الإنذار الثالث له فى مباراة أسوان التى أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

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كما حصل أيضا طارق حامد على راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفنى، لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف، وذلك بعدما تعرض للطرد خلال مباراة أسوان ليتأكد غيابه عن الفريق فى المباراة المقبلة، ليفقد الأبيض ثنائى الوسط ساسى وطارق حامد الذى يعتمد عليهما بصفة أساسية فى مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة.

ولعب الفريق الأبيض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52، بعد تعرض طارق حامد للطرد، نتيجة حصوله على الإنذار الثانى بسبب تدخله العنيف ضد مدافع أسوان، ليرفع الأبيض رصيده من النقاط إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 10 مباريات حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مواجهات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.