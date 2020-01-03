"الشباب والرياضة" : انطلاق مؤتمر المبادرات الشبابية بجامعة الدول العربية غدا

جدة - عمرو شويل تنظم وزارة الشباب والرياضة مؤتمر "المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب " تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير الجاري بمقر الجامعة بحضور مجموعة من السادة الوزراء وممثلوا البعثات الدبلوماسية، ولفيف من السادة المفكرين والأدباء والمختصين فى الدراسات السياسية والشئون الدينية.

و يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، صباح غد السبت، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس في دورته ال 64 ، يليه افتتاح فعاليات المؤتمر، والبدء فى الجلسات الحوارية لليوم الأول.

يتضمن المؤتمر ثماني جلسات نقاشية للحديث حول مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل فى "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام – التنشئة كأساس فى محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب – آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبايية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

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وتلقت وزارة الشباب والرياضة تأكيدات لحضور مجموعة من الشباب العربي للمشاركة فى المؤتمر من دول "اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر"، بجانب مشاركة وفد الشباب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية انعقاد المؤتمر لتوعية الشباب بآليات مواجهة الإرهاب ، وعرض تجارب الدول العربية فى مواجهة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى التنسيق مع السادة وزراء الشباب والرياضة العرب على عقد مثل هذه المؤتمرات المشتركة فى مختلف البلدان العربية لمواجهة تلك الظاهرة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة عدد من الوزراء في جلسات المؤتمر منهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، ووزراء الشباب والرياضة العرب بدول فلسطين والعراق والأردن والكويت، وعدد من نواب السادة الوزراء، وممثلى وزراء الشباب والرياضة العرب، ونواب البرلمان ورؤساء عدد من الهيئات والجامعات المصرية، علاوة على مشاركة مجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين.