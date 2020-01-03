شكرا لقرائتكم دجلة ضد طلائع الجيش .. أرقام واحصائيات الفريقان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة فريق وادى دجلة نظيره طلائع الجيش على استاد بتروسبورت بختام منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة الهروب من قاع الجدول فى ظل الموقف المتقارب للفريقين بالمسابقة، والتقى الفريقان قبل صدام اليوم فى 14 لقاء فاز وادى دجلة فى 6 مناسبات وفاز الطلائع فى مباراتين وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات أخرى ، سجل وادى دجلة 21 هدفاً فى شباك الطلائع بينما سجل الطلائع 12 هدفاً .

أول مباراة جمعت وادى دجلة والطلائع انتهت بفوز الجيش بهدفين مقابل هدف موسم 2010-2011 فيما انتهت أخر مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبى ، يتصدر دودو الجباس والنيجيري ستانلى لاعبا دجلة قائمة هدافى الفريق الدجلاوى فى شباك الطلائع برصيد 3 أهداف لكل منهما،بينما يتصدر أحمد عيد عبد الملك لاعب الطلائع قائمة هدافى الطلائع فى دجلة برصيد 3 أهداف .

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ويدخل وادى دجلة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل طلائع الجيش مع أسوان بهدف لكل فريق فى اللقاء المؤجل بينهما من الاسبوع السابع للمسابقة.

ويقبع وادى دجلة بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى 3 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 12 هدفاً.

طارق يحيى المدير الفنى للطلائع ظهر مديراً فنياً للطلائع فى مواجهات دجلة 3 مرات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مثله ، بينما لم يخسر اليونانى جونيس المدير الفنى لدجلة فى مواجهات الطلائع حيث لعب مباراتين فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها .