شكرا لقرائتكم الاسماعيلى لـ "باهر المحمدى" فى جلسة تصفية الاجواء : هات بطولة وامشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار جلسة مع لاعبه باهر المحمدى كابتن الفريق بعد الازمة الأخيرة التى نشبت بينه وبين النادى لمطالبته بغلق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش ، وعلم "الخليج 365" أن الجهاز الفنى طالب المحمدى بالتتويج ببطولة مع الفريق الاصفر للموافقة على رحيله ، ويرتبط المحمدى بتعاقد مع الاسماعيلى يمتد لخمسة مواسم قادمة ، حيث وقع على العقد الجديد فى الصيف الماضى.

جهاز الاسماعيلى قال للمحمدى أن الدراويش لو نجح فى تجاوز عقبة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية فى اللقاء المقرر له 24 يناير الجارى سيصعد لنصف نهائى البطولة ويقترب من تحقيق لقب غائب عن قلعة الدراويش منذ سنوات طويلة لاسيما بعد الفوز فى موقعة الذهاب بهدف دون رد فى الاسكندرية ، الامر الذى يجعل الحلم يقترب ويجب أن يتمسك به للصعود لمنصة التتويج كقائد للفريق وحينها سوف يوافق مجلس الاسماعيلى على رحيله بعد تحقيق طموحات الجماهير.

ومن جانبه قال المحمدى لجهاز الاسماعيلى أنه حصل على وعد من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على رحيله الصيف الماضى ولكن لم يتحقق شيئاً ، الامر الذى أجاب عليه جهاز الدراويش بأن النادى كان فى موقف صعب بعد رحيل محمود متولى للأهلى ومحمد عواد للزمالك الأمر الذى أثار غضب الشارع الاسماعيلاوى بشكل منع فكرة الموافقة على رحيله

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وقال جهاز الاسماعيلى للمحمدى : " لو وافقنا على رحيلك الدنيا هتولع فى اسماعيلية وممكن مندخلش بيوتنا"، وتلقى باهر المحمدى عرضاً من الهلال السودانى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية بناء على رغبة حمادة صدقى المدير الفنى للهلال.

ورهن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، رفع الإيقاف الفنى عن باهر المحمدى كابتن الفريق وعودته لقائمة الدراويش فى مواجهة بيراميدز بالتزام اللاعب وخضوعه للتحقيق من قبل إدارة الشئون القانونية للنادى، وقال مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، إن ناديه يثمن التزام اللاعب بالتدريبات عقب تغريمه 200 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة انبى، موضحا أن إدارة الشئون القانونية بالنادى ستخطر باهر المحمدى بموعد جديد للتحقيق معه مرة ثانية بعدما تخلف اللاعب عن موعد التحقيق الأول وفى حال التزامه سيعود للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعى، مع تطبيق العقوبة المادية وخصمها من مستحقاته لدى النادى".

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.