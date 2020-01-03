شكرا لقرائتكم مواجهات النصر والتعاون.. إثارة وندية وأهداف قاتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، مسرحاً لقمة ملتهبة تجمع النصر "بطل الدوري" أمام التعاون "بطل كأس الملك"، على كأس السوبر السعودي، يوم السبت.

ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين إثارةً كبيرة على الرغم من تفوق النصر الكبير في لقاءاتهما في العقد الأخير بكافة المسابقات، إلا أن التعاون لا يخسر بسهولة، حيث إن كثيراً من مبارياتهما حسمت في الوقت القاتل.

والتقى الفريقان خلال العقد الأخير في 21 مباراة بكافة المسابقات، حيث انتصر النصر 14 مباراة وخسر 3 لقاءات وتعادلا في 4 مباريات.

وخاض الفريقان أكثر من مواجهة مثيرة وأبرزها حينما التقى الفريقان لأول مرة في دوري المحترفين السعودي موسم 2010-2011 حينما التقوا على استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 حيث تقدّم التعاون أولاً عند الدقيقة 76 عن طريق مهاجمه بدر الخميس، ونجح النصر بإدراك التعادل عند الدقيقة 90 عن طريق سعد الحارثي، لينجح زميله محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 90+2، إلا أن مهاجم التعاون بدر الخميس رفض خسارة فريقه وسجّل هدف التعادل عند الدقيقة 90+5.

واستمرت الإثارة في مباريات الفريقين حينما تعادلا في الدور الثاني بنفس نتيجة الدور الأول 2-2، ولم تخلُ المباراة من الإثارة حيث تقدّم النصر بثنائية نظيفة في الشوط الأول إلا أن التعاون نجح باللحاق بالنتيجة بتسجيله هدفين الأول كان عند الدقيقة 62 عن طريق أحمد الحربي والثاني كان عند الدقيقة الأخيرة عن طريق مهاجمه محمد الراشد.

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وفي موسم 2012-2013 خاض الفريقان مواجهةً مثيرة بعدما تقدم التعاون بهدفين نظيفين في الشوط الأول، ليقلب الطاولة النتيجة في الشوط الثاني حينما سجّل مهاجمه البيروفي خايمي آيوفي عند الدقيقتين 66، 85 وتمكن البرازيلي باستوس من تسجيل هدف الفوز للنصر عند الدقيقة الأخيرة.

وفي مواجهةٍ مثيرة موسم 2015-2016 كانت أحداثها تسير باتجاه النصر حينما تقدم بهدفين مبكرين عند الدقيقتين 16،17 عن طريق البولندي أدريان ميرزفسكي ومحمد السهلاوي، ونجح التعاون بتسجيل هدفي التعادل عند الدقيقتين 28 ،59 عن طريق السوري جهاد الحسين ونايف موسى، ليسجل البولندي أدريان هدف النصر الثالث عند الدقيقة 77، إلا أن لاعب التعاون عبدالمجيد الرويلي سجّل هدف التعادل عند الدقيقة 82.

وانتظر التعاون 15 مباراة متتالية في العقد الأخير حتى تمكن من تحقيق فوزه الأول موسم 2016-2017 حينما فاز بالقصيم 2-1 سجلها المغربي منير الحمداوي وسعيد الدوسري، وسجل هدف النصر مهاجمه حسن الراهب.

وسجّل النصر أكبر نتيجة في لقاءاته أمام التعاون، حينما فاز 5-صفر موسم 2011-2012 والتي سجلها مهاجمه الجزائري الحاج بوقاش "هدفين"، وسعود حمود "هدفين"، ومحمد السهلاوي.

وعرفت مباريات الفريقين في العقد الأخير غزارةً في الأهداف، بعدما سجّلوا 71 هدفاً، كان نصيب النصر منها 43 هدفاً، في حين سجّل التعاون 28 هدفاً.