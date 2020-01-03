شكرا لقرائتكم هاري كين مهدد بالابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم الغياب عن الملاعب فترة طويلة، عقب إصابته في أوتار الركبة في مستهل مباريات الفريق اللندني في العام الجديد.

واضطر كين لعدم استكمال مباراة توتنهام ومضيفه ساوثهامبتون، التي انتهت بخسارة الضيوف صفر - 1 اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

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وأعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام تعرض النجم الإنجليزي الدولي للإصابة في المباراة.

وقال مورينيو في تصريحات صحافية عقب اللقاء: لا يمكنني حتى هذه اللحظة القول بأنه يعاني من تمزق في الأوتار أو أن الإصابة مجرد شد بسيط، هاري ليس ماكينة، لذلك فإنه ليس بمنأى من الإصابة.

يذكر أن توتنهام، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات وستة تعادلات، يحتل المركز السادس حالياً برصيد 30 نقطة.