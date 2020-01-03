بطاقة كهربا تصل اتحاد الكرة.. واللاعب يشارك مع الأهلي رسمياً في المبارة المقبلة

وصلت بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، وذلك تمهيداً لقديه في قائمة الفريق المحلية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر لها قولها إن البطاقة الدولية لكهربا وصلت اليوم الجمعة بعد محادثات تمت خلال الساعات الماضية بين اللاعب ونادي أفيس البرتغالي، الذي كان يلعب له قبل الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 4 مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري.

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وأضافت المصادر أن بطاقة كهربا تم وضعها على "السيستم" منذ ساعات وإبلاغ النادي الأهلي بهذا الأمر.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي قدم جميع أوراق قيد كهربا بمنطقة القاهرة وكذلك اتحاد الكرة تمهيداً لقيد اللاعب محلياً، وهو ما سيحدث غداً السبت، باعتبار أن اتحاد الكرة فى عطلة رسمية اليوم الجمعة، وأن الأهلى لديه الوقت لقيد اللاعب غداً ثم المشاركة فى مباراة إف سى مصر يوم الأحد المقبل بالدورى إذا قرر المدير الفني للأهلي، السويسري رينيه فايلر، ضمّه لقائمة الفريق.

يشار إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قد أنهى إجراءات سفر كهربا لاعب الفريق الجديد الى زيمبابوي، للمشاركة مع الفريق في مباراة بلاتينيىوم المقرر إقامتها في الـ 11 من يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.