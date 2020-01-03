شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندرى يدخل حسابات المنتخب.. والبدرى يضع شرطا لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمود رزق مدافع فريق الاتحاد السكندرى حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لضمه خلال المعسكر المقرر له مارس المقبل والذي يشهد افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2020.

ونال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بعدما ظهر بمستوي طيب خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري العام ، في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفني عن مدافعين لتدعيم دفاعات منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

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ورغم إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بمستوي مدافع زعيم الثغر ، الا انه اشترط ثبات مستواه طوال الفترة المقبلة حتي موعد المعسكر وعدم التراجع حتي يقوم بضمه خاصة وان الوجوه الجديدة سيتم اختيارها في أضيق الحدود ، لذا يتمسك الجهاز بالحفاظ علي ثبات المستوي لضم اي لاعب.

وحرص حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم وسيد معوض المدرب المساعد على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة لمتابعة مباراة الزمالك أمام أسوان التي اقيمت امس في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.. فيما حضر طارق مصطفي المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس مباراة حرس الحدود وبيراميدز التى أقيمت بالإسكندرية.