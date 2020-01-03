شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل الشحات ومحمود وحيد فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريبات تأهيلية على ملعب التتش، على هامش المران الذى أقيم ظهر اليوم استعدادا لمواجهة إف سى مصر فى الدورى، ويخضع الشحات لبرنامج تأهيلى؛ بسبب شكوى فى العضلة الضامة، فيما تعرض محمود وحيد لكدمة قوية فى وجه القدم، وخاض الثنائى جلسة فى الجيم وبعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادى؛ لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على مصر المقاصة أمس بهدفين دون رد ضمن الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى الممتاز، فيما بدأ الفريق مرانه اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة إف سى مصر يوم الأحد المقبل.

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وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن هناك محاولات مستمرة لتجهيز الثنائي حسين الشحات وجونيور أجايي لمباراة نادي إف سي مصر المقرر لها الأحد ، مضيفاً :"لدينا رغبة قوية في استعادة الثنائي في المباراة القادمة؛ لتدعيم الفريق هجوميًا، خاصة أن الأهلي في أمس الحاجة لجميع عناصره؛ من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات المحلية"

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيطمئن من خالد محمود، طبيب الفريق، على موقف الثنائي، ومدى إمكانية لحاقهما بمباراة إف سي مصر، مؤكدًا أن هناك متسعا من الوقت لتجهيزهما قبل مواجهة الأحد المقبل.

ويعاني جونيور أجايي من الإجهاد في العضلة الخلفية، في حين يعاني حسين الشحات من الإصابة في العضلة الضامة، حيث غاب الثنائي عن قائمة الأهلي في مباراة مصر المقاصة الأخيرة، ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة بعد فوزه التاسع على التوالي أمس على مصر المقاصة بهدفين دون رد.