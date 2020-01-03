شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كهربا والشيخ فى حفل عيد ميلاد أمح.. والأخير: أنتم سبب فرحتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبا النادى الأهلى محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ بعيد ميلاد المشجع الأهلاوى أمح الدولى، حيث حرص اللاعبان، واللاعب عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش والممثل الشاب كريم عفيفى على الاحتفال بعيد ميلاد أمح، قبل عدة أيام.

وقال أمح على حسابه على إنستجرام "أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه ربنا يخليك ليا يا شيخ وتجيب هاتريك السنة ديه وأشوفك أحسن لاعيب ف الدنيا كلها كان أحلى عيد ميلاد فى حياتى ربنا يخليك ليا يارب يا سبب فرحتى".



أمح مع كهربا واحمد الشيخ

ونشر كذلك أمح عبر "ستورى" إنستجرام، العديد من الفيديوهات، أثناء الاحتفال، وأثناء غنائه مع الشيخ وكهربا، وكذلك لحظة إطفاء الشمع.

يذكر أن مصادر مطلعة بالنادى الأهلى، فد كشفت أن بطاقة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى الجديد وصلت اليوم الجمعة، عبر السيستم الخاص بقيد اللاعبين تمهيداً لقيد اللاعب فى قائمة الأهلى المحلية، وذلك بعد المحادثات التى تمت خلال الساعات الماضية بين اللاعب ونادى أفيس البرتغالى الذى كان يلعب له كهربا قبل التوقيع للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

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امح مع الشيخ وعمرو جمال وكريم عفيفى

وقال المصدر إن بطاقة كهربا تم وضعها عل السيستم منذ ساعات وإبلاغ الأهلى بهذا الأمر، خاصة أن هناك محادثات واتصالات مكثفة تمت خلال الساعات الماضية بين أفيس البرتغالى والأهلى واتحاد الكرة المصرى لإنهاء أزمة البطاقة، وهو ما حدث منذ فليل.

وأوضح مصدر أن الأهلى قدّم جميع أوراق قيد اللاعب فى منطقة القاهرة وكذلك اتحاد الكرة تمهيداً لقيد اللاعب محلياً، وهو ما سيحدث غداً بنسبة كبيرة، باعتبار أن اتحاد الكرة فى عطلة رسمية اليوم، وأن الأهلى لديه الوقت لقيد اللاعب غداً ثم المشاركة فى مباراة إف سى مصر يوم الأحد المقبل بالدورى إذا قرر فايلر المدير الفنى للأهلى ضمّه لقائمة الفريق.