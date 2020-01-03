شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية «أجايي» لمباراة نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية النيجيري جونيور أجايي للتواجد في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة نادي مصر، المقرر لها بعد غد الأحد ضمن الجولة 12 من مباريات الدوري العام.

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وأضاف أن النيجيري أجايي تعافى من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك بقوة في المران الجماعي أمس، وبات جاهزًا للتواجد في الحسابات الخاصة بمباراة نادي مصر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا السبت عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لخوض المباراة العاشرة في الدوري.

ويمتلك الأهلي 27 نقطة في الدوري بعد الفوز في تسع مباريات يحتل بهم صدارة المسابقة المحلية.