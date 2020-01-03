شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد موعد سفر الأهلي إلى زيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فجر الثامن من يناير الجاري موعدًا للسفر إلى زيمبابوي؛ استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 من الشهر ذاته، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بات من المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في مطار أديس ابابا الأثيوبي قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، وتستقل بعدها البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبعد عن العاصمة بـ450 كيلو مترا.

يذكر أن الأهلي يمتلك 6 نقاط في دور المجموعات بعد انتهاء منافسات الدور الأول لمباريات المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.