شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لطنطا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينةالمنصورة، غدًا السبت.

ومن المقرر أن يخوض اللاعبون تدريباتهم اليوم الجمعة بدون راحة، وذلك استعدادا للقاء طنطا الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بالبطولة.