شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لطنطا السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينةالمنصورة، غدًا السبت.
ومن المقرر أن يخوض اللاعبون تدريباتهم اليوم الجمعة بدون راحة، وذلك استعدادا للقاء طنطا الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.
وكان الزمالك قد فاز على أسوان بهدفين دون رد مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز أحرزهما مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بالبطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعسكر لطنطا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.