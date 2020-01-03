شكرا لقرائتكم أسوان يرفع سعر الصباحي لـ 10 ملايين جنية بعد عرض سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي تلقى عرضاً من سموحة لضم محمد الصباحي صانع ألعاب الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري عبر فاكس رسمي، إلا أن إدارة أسوان رفضت بيع اللاعب بأقل من 10 ملايين جنية، في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع أبناء الجنوب.

و تألق صاحب الـ 25 عاماً خلال المباريات الأخيرة مع أسوان، وسجل هدفين خلال مشاركته مع تماسيح النيل حتى الآن، كما تألق رغم خسارة فريقه امام الزمالك بهدفين نظيفين، ولا يمانع مسئولو أسوان في بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي للاستفادة مادياً من اللاعب في ظل الأزمة التي يعاني منها أبناء الجنوب بسبب ضعف الامكانيات المادية.

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يستأنف أسوان تدريباته مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الفريق بعد العودة إلى أسوان عقب الخسارة أمس من الزمالك بهدفين نظيفين، ويسعى الفريق لتحسين وضعه فى جدول الدورى العام خلال المباريات المتبقية فى الدور الأول بعد تراجعه فى جدول الترتيب إلى المركز قبل الأخير.

ويطمح عبد العاطى فى استغلال الإمكانيات المتاحة لديه لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام الجونة متسلحاً بعامل الأرض، خاصة بعدما أعلن استكمال مسيرته مع الفريق الأسوانى لنهاية الموسم طالما أن إدارة النادى تتمسك ببقائه.

ويحتل أسوان المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، فازوا فى مباراة واحدة على حساب إنبى، وتعادلوا فى 4 لقاءات وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات أخرى.