ساسى يتابع حساب أهلى جدة السعودى عبر تويتر

جدة - عمرو شويل بدأ الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك فى متابعة الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر ، ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب وحصل أيضا طارق حامد علي راحه لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .

ويستعد فريق الزمالك لملاقة طنطا ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها يوم الاحد القادم والتى ستقام على ملعب غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى .

ونفى أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لنادي أهلى جدة السعودي فى وقت سابق، والذى يقوده المدرب السويسري كريستيان جروس، ما تردد في الفترة الاخيرة حول رغبة النادي في التعاقد مع فرجانى ساسى.

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وقال بامعوضة خلال تصريحات لقناة SBC السعودية: "غير صحيح تماما ما تردد حول التفاوض مع فرجاني ساسي في الوقت الراهن، وقد تكون الاخبار اجتهادات صحفية".

أضاف: "لا أعتقد أن فرجاني ساسي يلعب بمركز صانع اللعب، ولم أرَه يقوم بهذا الدور سواء في الترجي أو النصر أو الزمالك حاليا".

وانضم فرجاني ساسي إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الماضي، ونجح في تحقيق لقب الكونفدرالية مع الفريق الأبيض بالإضافة إلى بطولة كأس مصر.